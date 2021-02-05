В МИД заявили, что цена ошибки дипломатов и сотрудников ФСБ может быть весьма высока

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Деятельность дипломатов и сотрудников спецслужб объединена общими целями, а цена ошибок в их работе может быть очень высока. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

Сыромолотов, который с 1979 по 2015 год работал в органах государственной безопасности, в том числе с 2004 года руководил службой контрразведки ФСБ России, отметил, что в работе дипломатов и сотрудников спецслужб есть общие черты. "Общими я бы назвал прежде всего цели, а именно служение своей стране на ее территории или за ее пределами, отстаивание ее государственных интересов, что так или иначе направлено на обеспечение безопасности государства", - указал замглавы МИД РФ.

"В практическом же плане и дипломаты, и сотрудники госбезопасности должны получать полную и достоверную информацию, на основе которой руководством страны будут приниматься политические решения, - пояснил он. - При этом служащим и на Смоленке, и на Лубянке необходимо обрабатывать довольно большие объемы информации и регулярно взаимодействовать с людьми, причем цена ошибки может быть весьма высока, а вскрытие тайн дипломатии не менее чревато, чем огласка секретов спецслужб".

Сыромолотов напомнил, что дипломатия, разведка и контрразведка появились "задолго до современных государств и были неотъемлемым атрибутом империй древности". "Первые военные конфликты требовали понимания подготовленности войск противника, их численности, боеспособности, особенностей вооружений и многого другого. Все это имело принципиальное значение для достижения победы над врагом, что предопределило необходимость использования помощи лазутчиков. А последующим заключением мира - завершающей и не менее важной частью противоборства того времени - занимались, конечно же, дипломаты", - рассказал Сыромолотов.

В то же время он указал на ряд различий в специфике работы дипломатов и спецслужб. "Основная стезя дипломатических работников - это работа в публичном поле, а вот деятельность разведки и контрразведки практически не освещается: населению известно лишь об ее итогах, да и то не всегда", - отметил замминистра.

Что касается борьбы с терроризмом, то ее результат - количество предотвращенных терактов и захваченных боевиков, которым не позволили совершить нападения на мирное население, указал Сыромолотов. "Все это достигается и путем широкого международного сотрудничества в противодействии терроризму. Стремимся к тому, чтобы такое сотрудничество действительно стало объединительной повесткой дня, без ненужной политизации и двойных стандартов", - резюмировал он.