Лавров договорился с Блинкеном о контактах между учеными и производителями вакцин РФ и США

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что по итогам телефонного разговора договорился с госсекретарем США Энтони Блинкеном о продвижении контактов между учеными и лабораториями двух стран по вакцине от коронавируса.

"Я вчера об этом говорил с Энтони Блинкеном. Мы затронули тему "Спутника". Он поздравил нас с тем, что она дает результаты", - сказал Лавров на пресс-конференции в пятницу.

"Мы договорились продвигать контакты между соответствующими нашими лабораториями, учеными, производителями. Посмотреть, есть ли возможность взаимодействия на этом фронте", - указал министр.

По словам Лаврова, достаточно развернутый контакт по такому взаимодействию есть уже и с некоторыми европейскими коллегами. "Целый ряд стран заинтересован в покупке и производстве этой вакцины на своей территории. Канцлер [Германии Ангела] Меркель в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным не так давно по телефону высказалась в пользу того, чтобы посмотреть, есть ли возможности взаимодействия между Россией и Германией", - отметил он.

В этой связи министр подчеркнул, что и Центр им. Гамалеи уже вступил в контакт с производителями вакцины AstraZeneca на предмет возможности производства комбинированного варианта вакцины. "Результат впитал бы в себя позитивные стороны каждой из них", - добавил министр.

"Я не только считаю, что сотрудничество в этой области может сыграть позитивную роль. Оно уже это делает. И мы всячески это приветствуем", - заключил Лавров.