В МИД РФ заявили, что запрет вещания "России-РТР" в Латвии нарушает принципы свободы слова

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Москва расценивает запрет вещания телеканала "Россия-РТР" в Латвии как политический демарш, он грубо нарушает обязательства Риги по обеспечению свободы слова. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Расцениваем решение латвийских властей запретить на год вещание телеканала "Россия-РТР" как политический демарш, грубо нарушающий международные обязательства Риги по обеспечению свободы слова и плюрализма мнений", - говорится в документе.

В связи с этим Захарова призвала профильные международные организации должным образом отреагировать на "репрессивную политику" Латвии в области медиарегулирования.

Официальный представитель МИД отметила, что телеканалу вменяются в вину высказывания, сделанные в дискуссионном шоу. "Острая риторика является неизбежным элементом полноценного и демократического диалога, в котором представлены противоположные точки зрения, - продолжила Захарова. - В этой связи считаем выдвинутые медиарегулятором в очередной раз обвинения предвзятыми и политически ангажированными. На это, в частности, безошибочно указывает отсутствие аналогичной реакции латвийского медиарегулятора на не менее чувствительный контент, распространяемый западными информационными источниками".

"Видим в запрете российских каналов упорное стремление Риги любой ценой искоренить российские и русскоязычные СМИ, русский язык, а также всякое инакомыслие из национального информационного пространства. Латвия в очередной раз пренебрегает правами русскоговорящего населения страны, игнорируя свои обязательства в области обеспечения прав человека и попирая таким образом основополагающие принципы демократического и гражданского общества", - резюмировала она.

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии ранее принял решение запретить с 15 февраля на год ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" на территории республики. Процедуру ограничения этого телеканала, который зарегистрирован в Швеции, на территории Латвии это контролирующее деятельность теле- и радиоретрансляторов в стране ведомство начало еще в июле прошлого года. Претензии НСЭСМИ вызвала передача "60 минут", показанная в эфире телеканала 10 июля. По утверждению ведомства, слова ведущей программы и участников, которые обсуждали ситуацию на Украине, можно расценить как разжигание ненависти. Таким образом, по мнению совета, в содержании телеканала были обнаружены признаки нарушения одной из статей латвийского закона о СМИ.