Посольство РФ раскритиковало запрет на вещание телеканала "Россия-РТР" в Латвии

РИГА, 9 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Латвии подвергло критике решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии запретить на год ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" на территории республики.

"В лучших традициях диктатуры Нацсовет по электронным СМИ принял решение запретить с 15 февраля ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" на территории Латвии. Нарушение свободы слова? И не только. Очевидно, в условиях свободного рынка латвийские телеканалы не могут выдержать конкуренции, даже в информпространстве своей страны", - указало в понедельник российское дипломатическое представительство в Facebook.

НСЭСМИ Латвии в понедельник принял решение запретить с 15 февраля на год ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" на территории республики. Процедуру ограничения работы этого телеканала, который зарегистрирован в Швеции, на территории Латвии ведомство начало еще в июле прошлого года. Претензии НСЭСМИ вызвала передача "60 минут", показанная в эфире телеканала 10 июля. По утверждению ведомства, слова ведущей программы и участников, которые обсуждали ситуацию на Украине, можно расценить как разжигание ненависти. Таким образом, по мнению совета, в содержании программы телеканала были обнаружены признаки нарушения одной из статей латвийского закона о СМИ.

Кроме того, крупнейшая телекоммуникационная компания Tet, 51% капитала которой принадлежит государству, на прошлой неделе сообщила, что с 1 февраля прекратила ретрансляцию на территории Латвии пяти российских телеканалов: Первого балтийского канала, каналов "НТВ Мир", "РЕН ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Причиной такого решения стали опасения в связи с возможным несоблюдением санкционного режима. Как указал оператор, распространителем этих телеканалов в Латвии является TEM LV, одна из компаний медиахолдинга Baltijas mediju alianse, в отношении которого ранее были выдвинуты обвинения в нарушении международных санкций.