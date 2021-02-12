Лавров заявил, что РФ выполнила все процедуры по продлению СНВ-3 до инаугурации Байдена

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Москва, рассчитывая на здравый смысл президента США Джо Байдена, за несколько недель до его инаугурации выполнила со своей стороны все процедуры для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала " Соловьев LIVE ".

"Не буду раскрывать больших секретов, но просто скажу, что мы надеялись, что здравый смысл у Байдена возобладает, поэтому за несколько недель до его инаугурации мы сделали все, что необходимо по нашему законодательству, для заключения договоренности о продлении СНВ-3", - сообщил Лавров.

Министр также напомнил, что недавно провел первый телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "По-моему, нормальный был разговор. Согласились с тем, что у нас очень много проблем, - отметил он. - По большинству из этих проблем едва ли мы согласимся, но очевидна неизбежность необходимости продолжать диалог по стратегической стабильности, попытаться исправить разрушительные действия, предпринятые "разоруженцами" предыдущей администрации США".

Комментируя сообщения СМИ о том, что именно Байден предложил продлить СНВ-3, а Москва в свою очередь сразу согласилась, Лавров подчеркнул: "Скажу одну простую вещь всем тем, кто пытается увидеть какую-то интригу в том, кто главнее, строится ли Россия под Америку, - Путину на самом деле абсолютно все равно, кто будет потом объявлен триумфатором".

"Если мы достигаем правильной, полезной, важной для нас и для всего мира договоренности, будь то сфера разоружения или где-то еще - ради бога", - добавил глава МИД РФ.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. 3 февраля 2021 года в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ.