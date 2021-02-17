Слуцкий: Россия готова к диалогу с США в других сферах, но на давление не поддастся

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Сотрудничество России и США в сфере стратегической стабильности должно идти в конструктивном ключе, Москва готова провести ревизию отношений и в других сферах, но ни на какое давление поддаваться не будет. Об этом в среду заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что после продления ДСНВ Вашингтон рассмотрит другие способы укрепления стратегической стабильности, несмотря на существующие разногласия с РФ.

"Стратегическая стабильность - та плоскость, где российско-американское сотрудничество не только возможно, но и должно вестись в конструктивном и прагматическом ключе", - сказал Слуцкий ТАСС. По его словам, "две ведущие ядерные державы не могут иметь столь низкий уровень взаимоотношений, который может привести к мировой катастрофе".

"Мы готовы провести ревизию отношений и по остальным сферам. Однако и в Вашингтоне должны это понимать: ни на какое давление поддаваться не собираемся", - резюмировал глава комитета

Ранее Блинкен в интервью Национальному общественному радио США заявил, что США и Россия смогли быстро договориться о продлении на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, Вашингтон рассмотрит другие способы укрепления стратегической стабильности, несмотря на существующие разногласия с Москвой.