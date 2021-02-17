Путин оценил работу нынешнего созыва Госдумы

НОВО-ОГАРЕВО, 17 февраля. /ТАСС/. Действующий созыв Госдумы все пять лет показывает интенсивную и профессиональную работу, а в условиях пандемии депутаты не только не сбавили, но даже нарастили темп. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече с лидерами парламентских фракций.

Глава государства заметил, что весенняя сессия "подведет черту, будет закреплять итоги пяти лет [работы] действующего депутатского созыва". "Все эти годы Дума работает интенсивно и профессионально, - отметил Путин. - В прошлом году в сложных условиях вы не только не сбавили темп, но, можно сказать, и нарастили его - приняли более 550 законов, это даже больше, чем годом ранее".

При этом, как подчеркнул президент, депутаты обеспечили качественную, детальную проработку каждого из этих документов. "Знаю, что сейчас в думском портфеле более 1 тыс. законопроектов", - добавил он.

Глава государства отметил, что в числе этих проектов - "крайне важные, системные, неотложные". Их необходимо принять для улучшения делового и инвестиционного климата, обеспечения трудовых, социальных прав граждан и в целом для укрепления российской государственности, указал Путин.

Он пояснил, что говорит прежде всего о законах, которые призваны обеспечить реализацию и правовое развитие поправок к конституции. "По сути это предметная, глубокая и вместе с тем очень тонкая настройка всей законодательной базы, практически всех отраслей", - сказал президент. Он добавил, что в этой сфере уже многое сделано, и поблагодарил фракции за "содержательное участие в столь значимой для граждан и страны работе".

Приоритетные задачи

Путин еще раз обратил внимание на то, что в пандемию фракции "не приостанавливали работу ни на одну минуту, постоянно занимались своей прямой обязанностью". "Прошу и дальше держать под особым контролем все, что считается приоритетом", - указал российский лидер.

По словам главы государства, важно, чтобы "в жизни, на деле все сработало [так], как задумано". В частности, необходимо, чтобы "все новые конституционные гарантии в части демографии, здравоохранения, образования, культуры, науки, экономики стали реальным стимулом развития для каждой из этих сфер, помогли улучшить отраслевые законы и, главное, практику их применения, стали безусловным ориентиром как для законодателей, так и для всех ведомств, уровней власти и институтов гражданского общества в их повседневной деятельности", - подчеркнул президент.

"Я уверен, в ближайшие месяцы вы построите свою работу так, чтобы ничего не осталось "на потом", а следующий созыв Думы принял бы от вас качественное наследство, без нерешенных, подвешенных на будущее вопросов, - отметил Путин. - Рассчитываю, что благодаря совместной работе представителей всех фракций планы законодательной работы будут реализованы в срок".

Выборы в Госдуму

Путин также призвал депутатов в период предстоящей избирательной кампании "не просто ругаться друг с другом", а вести конструктивный диалог.

"Особая, повышенная ответственность лежит именно на партиях "большой четверки". Опираясь на поддержку миллионов людей, они обязаны задавать тон всей будущей избирательной кампании, вести ее в конструктивном, содержательном ключе, демонстрировать глубину и зрелость дискуссии, а не просто, извините, ругаться друг с другом, а именно показывать свой подход и пути развития страны", - заявил президент.

Он подчеркнул важность соблюдения культуры диалога даже с самыми непримиримыми оппонентами. "Стоящие перед парламентом задачи требуют от всех депутатов, сенаторов вдумчивой, кропотливой работы, взвешенной и объективной оценки ситуации, - сказал Путин. - Однако понимаю, что близость избирательной кампании неизбежно повышает градус дискуссии, подстегивает межпартийную конкуренцию, политическую активность. Здесь нет ничего нового, всегда у нас так было и везде это происходит".

Федеральные парламентские выборы имеют исключительную значимость для России, для ее стабильного и эффективного развития, успешного решения отраженных в нацпроектах задач, указал президент. Все это, по его словам, подчинено цели качественно улучшить жизнь людей. "Именно такой прямой запрос - это и есть однозначный наказ для всех уровней власти. Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых результатов и перемен", - подытожил Путин.

Выборы в Госдуму в сентябре 2021 года должны пройти открыто, честно и на высокой конкурентной основе, заявил президент. "Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе", - сказал глава государства, подчеркнув, что это важно как для парламентских партий, так и для тех сил, которые не представлены сейчас в Госдуме, но планируют принять участие в выборах. Это также важно прежде всего для избирателей, которые и будут "определять итоги избирательной кампании", заключил Путин.