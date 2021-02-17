Лаврентьев заявил, что в Сирии возможны новые провокации с применением химических веществ

СОЧИ, 17 февраля. /ТАСС/. Россия располагает информацией о подготовке новых провокаций с применением химических веществ в Сирии. Об этом заявил в среду спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев на пресс-конференции по итогам 15-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

"В настоящее время поступает информация о подготовке новых провокаций с применением химических веществ на территории Сирии", - сказал он.

Россия фиксирует появление в сирийской провинции Идлиб представителей организации "Белые каски", "которые, по имеющейся информации, готовят сейчас инсценировки якобы применения со стороны центрального правительства химического оружия против мирного населения", подчеркнул Лаврентьев.

Дипломат отметил, что провокаторы делают расчет на "карательные действия" Запада в отношении Дамаска.

"Мы выступаем с предостережением для всех тех, кто стоит за этими провокациями [с химоружием], за подготовкой этих варварских атак. Инсценировки здесь не помогут, все причастные лица будут потом выявлены и подвергнутся суду, ответственности и наказанию, - продолжил Лаврентьев. - Но дело в том, что такие попытки чудовищны еще и потому, что могут ввергнуть страну в очередной виток противостояния в случае, если со стороны Запада будут предприняты какие-то карательные действия против Дамаска".

Перспективы разрешения конфликта

Россия видит готовность к установлению спокойствия в идлибской зоне деэскалации, но многое будет зависеть от действий умеренной оппозиции.

"Мы видим готовность к установлению в идлибской зоне деэскалации спокойствия. Однако, конечно, многое будет зависеть от умеренной оппозиции", - сказал он.

Лаврентьев подчеркнул, что умеренная сирийская оппозиция "представляет достаточно большую силу". "У нее есть возможности обеспечить свое устойчивое присутствие в этой идлибской зоне деэскалации и обеспечить если не уничтожение, то, по крайней мере, выдавливание представителей радикальных группировок, которые там образовались, за пределы зоны безопасности. Это очень помогло бы стабилизировать ситуацию", - указал он.

Идлиб является единственным регионом Сирии, большую часть которого контролируют вооруженные формирования сирийской оппозиции и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда из других областей страны переместились боевики с семьями, отказавшиеся добровольно сложить оружие.

Настрой на поиск компромисса

Лаврентьев заявил, что Россия в ходе встречи с сирийской оппозицией отметила ее настрой на достижение компромиссных решений в вопросе мирного урегулирования кризиса.

"Сегодня у нас состоялся <...> обстоятельный и достаточно заинтересованный разговор с [сирийской] оппозицией. И, в принципе, мы почувствовали настрой, такую нацеленность на достижение каких-то компромиссных вариантов мирного решения кризиса", - сказал он.

Лаврентьев подчеркнул, что Россия готова к совместной работе по урегулированию ситуации в Идлибе. "Готовы принимать их [сирийскую оппозицию] в Москве, готовы работать на любых других площадках, - заявил он. - Самое главное, чтобы они отошли от таких радикальных подходов к урегулированию кризиса, которые включают в себя смену существующей власти в Сирии. Если этим руководствоваться, то, конечно, достаточно сложно будет говорить о подвижках со стороны законного правительства".

О работе Конституционного комитета

Спецпредставитель президента России считает, что в работе Конституционного комитета Сирии в Женеве отмечается прогресс. Напомнив, что с начала работы комитета прошло уже два года, он отметил, что "несмотря ни на что, удалось продвинуться вперед". "Стороны все-таки начали разговаривать друг с другом, пусть не прямо, опосредовано, но в ходе консультаций выдвигаются действительно интересные идеи и предложения, которые в дальнейшем будут обобщаться для принятия каких-то решений", - сказал высокопоставленный дипломат.

По его словам, Москва рассчитывает, что спецпосланнику генсека ООН по Сирии Гейру Педерсену удастся склонить стороны к большей гибкости при переговорах.

Взаимодействие с США

По словам Лаврентьева, Россия рассчитывает, что с приходом к власти в США Джо Байдена политика максимального давления на Сирию будет скорректирована в пользу смягчения.

"Надеемся, что здравый смысл восторжествует, что политика максимального давления, которой придерживалось американское руководство на протяжении практически всех 4-х лет пребывания у власти Дональда Трампа, при Джо Байдене будет скорректирована в сторону смягчения рестриктивных мер", - сказал он.