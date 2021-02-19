В постпредстве РФ заявили, что Еврокомиссия прибегает к политизации темы поставок вакцин

БРЮССЕЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Суждения, которые председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен высказывает о российской вакцине от коронавируса "Спутник V", свидетельствуют либо о недостаточной информированности главы ЕК, либо о стремлении к безосновательной и достойной сожаления политизации темы поставок вакцины. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером в Брюсселе заявлении постоянного представительства России при ЕС.

"В постпредстве России при Евросоюзе ознакомились со стенограммой выступления председателя Еврокомиссии госпожи Уруслы фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе 17 февраля в части, касающейся российской вакцины против COVID-19 "Спутник V". Растиражированные СМИ оценки главы исполнительной власти Евросоюза о том, что "Россия предлагает миллионы миллионов доз вакцин при недостаточно удовлетворительном прогрессе в вакцинации собственных граждан" вызывают недоумение, поскольку либо означают стремление к безосновательной и достойной сожаления политизации этой темы, либо свидетельствуют о недостаточной информированности руководителя столь высокого уровня", - отмечается в документе.

Постпредство подчеркнуло, что безусловным приоритетом России в борьбе с COVID-19 является вакцинация собственных граждан. "В полном соответствии с принципами демократии и гуманитарным правом вакцинация в России является добровольной, и на сегодняшний день все желающие граждане обеспечиваются препаратом без каких-либо задержек, причем на безвозмездной основе. Создана широкая сеть прививочных пунктов, работа которой постоянно совершенствуется, в том числе с помощью современных средств цифровизации", - говорится в заявлении постпредства.

Россия готова делиться информацией

Постпредство России подчеркивает, что "уровень обеспечения вакциной населения России совершенно не связан с перспективами поставок "Спутника V" в другие страны", поскольку РФ не отправляет препарат на экспорт, а предлагает заинтересованным в отечественной вакцине покупателям налаживать ее производство на своих мощностях по российской технологии.

"Наша страна готова предоставить полную информацию о разработке российских ученых, а также пробные партии "Спутник V" всем желающим государствам с тем, чтобы заинтересованные партнеры могли провести полный и независимый анализ как ее фармакологических характеристик, так и прочих экономических и логистических факторов. Стоит, в частности, напомнить, что при сопоставимой эффективности свыше 90% и полной безопасности, данные о которых подтверждены публикацией в авторитетном медицинском журнале The Lancet предварительных итогов клинических испытаний данного препарата, "Спутник V" существенно превосходит существующие аналоги в плане стоимости и логистической доступности", - говорится в документе.

"Вакцина Спутник V уже зарегистрирована в 29 странах мира, и ЕС мог бы содействовать запуску производства вакцины, в том числе для внешних рынков, на предприятиях своих стран-членов, что способствовало бы созданию новых рабочих мест, а также развитию двустороннего партнерства в борьбе с пандемией и спасении жизней граждан наших стран. Исходим из того, что производство и распространение вакцин должно быть вне политики, и в этой связи надеемся, что ЕС будет оценивать российскую вакцину исходя из научных и гуманитарных, а не политических соображений", - заключает постпредство.

В комментарии российской дипломатической миссии не упоминается тот факт, что в странах ЕС широкая вакцинация населения пока не началась. С конца декабря здесь идет лишь прививочная кампания для приоритетных социальных групп, обычные граждане прививку от коронавируса пока сделать не могут из-за нехватки препаратов.