В Госдуме прокомментировали выход Украины из соглашений СНГ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Украины, принимая решения о разрыве договоренностей в рамках СНГ, не думают о своих гражданах, при этом интересы олигархов соблюдаются, когда речь заходит о транзите газа. Такое мнение во вторник в беседе с ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, комментируя выход Киева из подписанных в рамках содружества соглашений о гражданской авиации и использовании воздушного пространства.

Депутат заметил, что фактически в этих сферах сотрудничество России и Украины остановлено и выход из соглашений стал больше формальным решением. При этом, по его словам, "украинские власти не думают об украинских гражданах".

"Когда газопровод, который тоже своего рода является железной дорогой или авиационным сообщением и доставляет не пассажиров, а газ, - они чего-то не выходят ниоткуда, а, наоборот, настаивают на сохранении именно украинского варианта и против каких-то обходных вариантов, - заметил Калашников. - Так как это не течет в карманы олигархов, а касается миллионов жителей - их это мало волнует".

"Просто когда они это дело аргументируют "борьбой с оккупантом", они забывают о заботе о простых жителях. Но когда им нужны газ, нефть и все остальное, то тут они не забывают о карманах", - резюмировал глава комитета.

Украина вышла из подписанных в рамках СНГ соглашений о гражданской авиации и использовании воздушного пространства. Соответствующий указ подписал во вторник президент Украины Владимир Зеленский. В сообщении на сайте украинского лидера уточняется, что Украина выходит из соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, подписанного 25 декабря 1991 года, и из соглашения об использовании воздушного пространства от 15 мая 1992 года.