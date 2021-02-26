Захарова: негатив в СМИ о миссии ВОЗ в Китае не способствует сотрудничеству стран

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Негативные материалы СМИ о миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Китай не способствуют эффективному сотрудничеству стран в борьбе с пандемией. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы с сожалением констатируем, что в некоторых СМИ, зарубежных в первую очередь, появились комментарии относительно организации, результатов миссии ВОЗ в КНР. Мы отмечаем, что есть явно политизированные материалы на этот счет. Все это не способствует эффективному международному сотрудничеству в интересах установления истины и победы над пандемией", - сказала она.

Захарова напомнила, что исследования ВОЗ в КНР по коронавирусу еще не завершены. "Еще раз хочу сказать, что итоги, результаты этой повестки находятся сейчас в активной проработке, изучении. Будем следить, так как являемся членами ВОЗ, активно работать на этом направлении", - отметила дипломат.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами. В ходе визита эксперты посетили уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.