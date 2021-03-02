Слуцкий заявил, что санкции США направлены на сдерживание российской науки и ОПК

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Санкции США в отношении российских лиц и НИИ направлены не на защиту прав человека, а на сдерживание российской науки и ОПК. Такое мнение во вторник в своем телеграм-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя введенные Вашингтоном рестрикции в связи с делом Алексея Навального.

"Американский список антироссийских санкций по кейсу Навального опубликовали через несколько часов после европейского. Частично дублируются адресные ограничения Евросоюза, но при этом также вводятся рестрикции, в том числе и экспортного характера, против трех российских НИИ с формулировкой "за производство биологического и химического оружия", - констатировал депутат.

По его словам, это доказывает, что случай с Навальным стал только поводом для американской администрации. "Защита "прав человека" здесь ни при чем. Цель - сдерживание развития российской науки и ОПК. Видимо, это - в том числе "достойная оценка" успехов России по борьбе с коронавирусом и принятых мер по повышению обороноспособности страны", - считает Слуцкий.

Глава комитета подчеркнул, что РФ "является добросовестным участником мирового сообщества и выполняет все свои обязательства по Конвенции ООН о запрете химического оружия", а попытки обвинить Москву в обратном "лживы, лицемерны и циничны". "Уверен, мы ответим на все санкции соразмерно и адекватно", - резюмировал парламентарий.

Министерство финансов США внесло в санкционный список в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального семь должностных лиц России, в том числе директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генпрокурора РФ Игоря Краснова. Кроме того, санкции были введены в отношении главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова.

Санкции также введены против 33-го Центрального научно-исследовательского института и 27-го Научного центра Минобороны РФ, а также российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).