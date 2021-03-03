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Санкции в отношении России

Захарова: России не стоит обращать внимания на "грязную возню", которую устроили США и ЕС

Официальный представитель МИД РФ призвала не ставить во главу угла введенные санкции и обратила внимание на интеллектуальный уровень тех, кто их утверждает
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россия должна двигаться вперед и обсуждать действительно важные проблемы на международных площадках и не обращать внимания на "грязную топорную возню", которую устраивают США и ЕС, вводя санкции. Об этом заявила в cреду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

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"Нам с вами надо идти дальше, обсуждать важные серьезные вещи современности - вакцины, борьбу с пандемией, терроризмом, взаимодействие на международных площадках, по действительно важным существенным вопросам. А вот эта вся грязнейшая возня, которую устроили, она даже не интрига, это грязная топорная возня, от которой просто дурно пахнет и причем настолько дурно пахнет, что ее авторы сами пытаются максимально дистанцироваться", - сказала она.

Захарова призвала не ставить во главу угла введенные санкции и обратила внимание на интеллектуальный уровень тех, кто их утверждает. "Серьезно надо смотреть на то, на каком уровне, в том числе интеллектуальном, находятся наши западные партнеры. Вот это действительно тревожно. Потому что это люди, которые выдают себя за пионеров нашего мира, первопроходцев, которые нас куда-то ведут, по крайней мере они сами себя в этой роли утвердили, - продолжила дипломат. - Хочется задать вопрос, если нас ведут эти самые страны и объединения, которые сейчас демонстрируют такой интеллектуальный уровень, то куда же они всех нас приведут и стоит ли за ними идти всем тем, кто на них ранее ориентировался. Мне кажется, ответ на этот вопрос очевиден".

Министерство финансов США во вторник сообщило о внесении в санкционный список семи должностных лиц России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Санкции также введены против нескольких организаций. ЕС во вторник также официально ввел новые санкции из-за ситуации с Навальным.

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СШАРоссияСанкции в отношении РоссииЗахарова, Мария Владимировна
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