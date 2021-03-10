В Кремле считают обоснованными меры, обязывающие иностранные сайты выполнять законы РФ

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Москва вполне обоснованно принимает меры, обязывающие иностранные сайты выполнять российские законы. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу оценить действия Роскомнадзора по замедлению и возможной блокировке отдельных иностранных соцсетей.

"Никакого желания ни у кого ничего блокировать нет, - заметил представитель Кремля. - Но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы, конечно, это вполне обоснованно".

Он согласился с тем, что "у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам". При этом, пояснил пресс-секретарь президента, "надзорная функция заключается в том, чтобы все эти ресурсы действовали в правовом поле и выполняли законы и законные требования российских ведомств на территории РФ".

Говоря о том, не может ли повториться ситуация, подобная блокировке мессенджера Telegram, который все время по-прежнему оставался доступным пользователям, Песков заметил: "Роскомнадзор же необходимый опыт получил, и наверняка он этот опыт оценивает, учитывает в своей работе". "Очевидно, что должны быть [приняты] эффективные меры с тем, чтобы вынудить эти компании все-таки выполнять законные требования наших ведомств", - подытожил пресс-секретарь глава государства.

Он подчеркнул, что интернет-компании обязаны это сделать, если они функционируют на территории РФ. "Не может быть, чтобы какие-то компании были у нас на территории вне правового поля, - указал Песков. - Наверное, мы все с вами заинтересованы, чтобы это было именно так".

Песков также заявил, что граждане РФ должны иметь доступ ко всем интернет-ресурсам, но при соблюдении сайтами российских законов.

"Конечно, у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам, - сказал представитель Кремля журналистам в среду. - Это основная цель". Песков добавил, что "надзорная функция заключается в том, чтобы все эти ресурсы действовали в правовом поле и выполняли законы и законные требования российских ведомств на территории РФ".

Замедление скорости работы Twitter

В среду Роскомнадзор принял меры по первичному замедлению скорости работы Twitter на 100% мобильных и 50% стационарных устройств в связи с нарушением законодательства РФ. Речь идет о фото- и видеоконтенте и не относится к текстовой информации. В пресс-службе ведомства уточнили, что по состоянию на 10 марта, соцсеть не удалила 3 168 материалов с запрещенной информацией. При этом Роскомнадзором было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об исключении противоправных ссылок и публикаций. В ведомстве добавили, что в случае игнорирования сервисом требований возможна его блокировка.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент.