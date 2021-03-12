Захарова: факты из интервью герцогов Сассекских говорят о лицемерии британских СМИ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Информация, которой британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл поделились во время недавнего интервью телеведущей Опре Уинфри, свидетельствует о лицемерии СМИ Великобритании. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сказанное [в ходе интервью] стало ярким подтверждением того, что никакой беспристрастности на Альбионе, в частности в британских СМИ, давно не было, а может быть и никогда, - сказала она. - Вместо этого так называемые незыблемые традиции профессионализма британских СМИ, вытекающие из их жесткой сцепки с политистеблишментом острова, представляют собой не более чем смесь лицемерия и двойных стандартов в обрамлении заказного снобизма и имперских фантомных болей".

Россию, продолжила Захарова, очень интересует и волнует "все, что связано с британской пропагандой и с тем, как просто изничтожается свобода слова в Британии". "И в этой связи мы на это интервью обратили внимание. Прежде всего, вызывают вопросы некоторые вполне конкретные <...> модальности работы британских средств массовой информации. В частности, герцог Сассекский заявил буквально следующее: "Есть такой невидимый договор между институтом - институтом монархии - и таблоидами, британскими таблоидами", - указала она.

"Мы правильно понимаем, что речь идет о сговоре властных институтов Британии со средствами массовой информации? Ровно, собственно говоря, в этом любят обвинять других коллеги в Лондоне, называя себя приверженцами свободной прессы", - задалась вопросом дипломат.

Кроме того, отметила Захарова, в ходе интервью Меган Маркл рассказала о том, что членам ее семьи и окружению дали установку на все вопросы отвечать: "Без комментариев". "То есть, с одной стороны, сговор властных институтов со СМИ. С другой стороны, у каждого представителя истеблишмента уже прописана в этих таблоидах своя роль, с третьей стороны, есть прямые указания на то, чтобы представители политического истеблишмента молчали. И все это на фоне того, что тратятся огромные средства из британского бюджета на продвижение свободы слова в других странах", - заключила она.