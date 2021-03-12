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Пандемия COVID-19

США принижают вклад России в борьбу с коронавирусом, дискредитируя "Спутник V"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Действия США по дискредитации "Спутник V" являются попыткой принизить вклад российской науки в глобальную борьбу с СОVID-19. Об этом заявил ТАСС в пятницу высокопоставленный источник в Кремле.

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"Такие действия США и союзников свидетельствуют об их попытках принизить вклад российской науки в глобальную борьбу с распространению СОVID-19, подорвать доверие мирового сообщества к нашим научным разработкам и воспрепятствовать их сертификации Всемирной организацией здравоохранения, а также уменьшить зарубежный спрос на вакцину "Спутник V", которая заняла второе место по количеству одобривших ее стран", - заявил собеседник агентства.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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По утверждению собеседника агентства, сценарий атаки готовится через подконтрольные неправительственные организации (Агентство США по международному развитию, Фонд Сороса, Фонд "Томсон Рейтер") и медиаструктуры ("Би-би-си", Reuters, Internews)
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