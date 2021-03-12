Рапота сообщил, что о его преемнике объявит Высший госсовет

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Имя нового госсекретаря Союзного государства объявит главный орган объединения - Высший государственный совет. Об этом сообщил ТАСС в пятницу нынешний госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Да, Высший госсовет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос о процедуре.

Рапота пояснил, что собирать заседание для этого необязательно, все можно сделать в рабочем порядке. "Собираются подписи и все", - подтвердил госсекретарь.

Ранее он сообщил, что может оставить должность в течение недели.

Рапота был назначен на нынешний пост в ноябре 2011 года. Госсекретарь Союзного государства руководит работой Постоянного комитета, он назначается и освобождается от должности Высшим государственным советом по представлению председателя Совета министров Союзного государства.