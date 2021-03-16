Захарова назвала "фантазийным мирком" заявления Киева о роли РФ в вопросе с AstraZeneca

"Продолжают жить в своем фантазийном мирке: проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание, сокращая у себя в стране вещание на русском языке. Теперь министр культуры взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией, которые Украина не производит и не проводит. Не режим, а сказка", - написала она на своей странице в Facebook.

Целый ряд стран приостановил процесс вакцинации препаратом AstraZeneca. Причиной стали сообщения об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. Европейское агентство лекарственных средств 18 марта, как ожидается, должно дать заключение по поводу случаев смерти пациентов после прививок этой вакциной.