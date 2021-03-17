В Крыму заявили, что Киев препятствует распространению информации о жизни на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Власти Украины препятствуют распространению правдивой информации о жизни в российском Крыму, заявил ТАСС руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте РФ Александр Молохов, комментируя проведение в среду неформального заседания Совета Безопасности ООН по Крыму.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале ранее сообщил, что Россия созвала 17 марта неформальное заседание Совета Безопасности ООН по Крыму после того, как 12 марта западные страны провели свое неформальное обсуждение по "формуле Арриа". Полянский отметил, что украинцы давно используют годовщины воссоединения Крыма с Россией как повод заявить о мнимых нарушениях прав человека в российском Крыму, напомнить о своем непризнании его "оккупации".

"К сожалению, степень радикализации и поляризации киевской элиты сейчас такова, что любая попытка цивилизованного диалога с ними на международной арене воспринимается в штыки. Украинские официальные лица на международных площадках пытаются любым способом лишить крымчан голоса, тем самым воспрепятствуют возможности донести правдивую информацию о жизни в российском Крыму до международной общественности", - сказал Молохов.

Он отметил, что "заседание по "формуле Арриа" не относится напрямую к мероприятиям Совета Безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности".

"Оно будет выгодно отличаться от аналогичных унылых встреч, организуемых Украиной, поскольку представляет собой полноценный живой интерактивный диалог со всеми заинтересованными лицами, желающими знать правду о состоянии дел на полуострове", - считает Молохов.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.