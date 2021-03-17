В Крыму и Севастополе связали слова Байдена о Путине с годовщиной воссоединения с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ/СЕВАСТОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Заявления президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине связаны с годовщиной воссоединения Крымского полуострова с Россией, заявили в среду журналистам главы Республики Крым и города Севастополя.

"Мне кажется, заявления товарища Байдена не просто так сделаны в преддверии годовщины "Русской весны". Годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это такая попытка делать хорошую мину при плохой игре. Никакие санкции, никакие попытки устрашить нашу страну ни к чему не приводят", - сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его мнению, слова Байдена о Путине - это попытка манипуляции. "Это попытка еще раз каким-то образом сманипулировать, попытаться сказать о том, что Америка что-то решает. На самом деле наша страна сама все способна решить, все свои проблемы и все свои задачи, не оглядываясь ни на чью позицию", - добавил губернатор Севастополя.

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил не обращать внимания на слова президента США, отметив, что слова Байдена о России и Путине, вероятно, требуют "каких-то ответных шагов".

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов также написал на своей странице во "ВКонтакте", что "всю свою историю США сеют смерть и разрушение по всему миру". "Они и существуют на территории, коренных жителей которой предварительно "зачистили" самыми изуверскими способами, за которые сегодня целые политические режимы попадают на скамью подсудимых. Глава государства-убийцы называет кого-то убийцей? Чего здесь больше: лицемерия или цинизма? Что с этим делать? Продолжать делать свое дело: укреплять страну, наращивать ее мощь и благосостояние", - считает спикер крымского парламента.

Высказывания Байдена

Ранее Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Ведущий поинтересовался реакцией Байдена на публикацию доклада аппарата директора национальной разведки США. В нем утверждается, что российские власти якобы стремились дискредитировать Байдена, а также Демократическую партию, в которой он состоит, во время прошлогодней избирательной кампании в стране. По словам Байдена, президент РФ "заплатит цену" за эти действия.

Как заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль считает безосновательными и бездоказательными утверждения о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы президента США в 2020 году. Как отметил представитель Кремля, "можно лишь еще раз выразить сожаление в связи с тем, что такие материалы - далеко не качественные - используются, скорее всего, как повод для того, чтобы поставить на повестку дня вопрос об очередных, новых санкциях" в отношении России.