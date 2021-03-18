Косачев спрогнозировал, сколько будет продолжаться санкционная политика США в отношении РФ

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Политика санкций США в отношении России будет продолжаться до тех пор, пока не сменится поколение американских политиков, то есть ближайшие 20-30 лет. Такое мнение высказал в четверг вице-спикер Совета Федерации, член комитета по международным делам Константин Косачев.

"Нам надо с этим жить до тех пор, пока не поменяется поколение политиков США. Мой прогноз, что это минимум лет на 20-30, пока у них менталитет не изменится, все это будет сохраняться. И нам нужно понимать, что нужно выстраивать свою собственную жизнь, собственную экономику, собственную политику, исходя из этих неблагоприятных условий", - сказал Косачев в ходе встречи с членами Палаты молодых законодателей при Совфеде.

Он добавил, что санкции "по определению бессмысленны, но при этом они потеряли какую-то перспективу", так как будут сохраняться независимо от действий России.

Сенатор также подчеркнул, что раньше ограничители, которые существовали в российко-американских отношениях, вводились указами президента и точно так же могли быть сняты, а сейчас "львиная доля санкций кодифицирована в американском законодательстве", во многих случаях это пакеты, которые касаются одновременно нескольких стран, а не только России.

Высказывания Байдена

Говоря о высказываниях президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, сенатор допустил, что тот, учитывая его возраст, мог не расслышать вопрос до конца и "просто кивнуть журналисту". "Я во всяком случае хотел бы верить в это, потому что, если принять за данность, что он все это делал осознанно, продуманно и с пониманием всех последствий для российско-американских отношений, тогда это просто чума, просто беда. Понятно, что такого рода заявления разбивают эти отношения в пух и прах, все то, что в них еще сохраняется", - сказал Косачев.

Он полагает, что в ходе интервью отвечая на вопросы Байден хотел произвести впечатление на свою аудиторию, а не думал о российско-американских отношениях. "С одной стороны, это держава, претендующая на глобальные мировые позиции, а с другой стороны, все, что они делают, они делают либо под влиянием внутриполитической борьбы, либо в интересах работы с собственными избирателями. Я уверен, что и Байден вчера, когда он это интервью давал, он в лучшем случае во вторую очередь думал о России и российско-американских отношениях, а в первую он думал о тех, кто его смотрит, чтобы на них произвести впечатление", - сказал вице-спикер СФ.

"Если сейчас американцы не найдут возможность как-то отозвать слова Байдена, как-то их объяснить, извиниться, если они этого сделают, а я подозреваю, что они это не сделают, то все, это водораздел. Все надежды на то, что что-то будет по-другому, можно смело списывать в утиль", - сказал Косачев.

Он подчеркнул, что приглашение посла РФ в США в Москву для консультаций - очень серьезная мера, за ней следует только разрыв дипломатических отношений. "Я хотел бы верить в то, что американцы поймут, что это водораздел, что это какая-то красная черта, и за ней разрыв отношений и абсолютная конфронтация по всем параметрам, когда мало никому не покажется. Но мы фактически вернем наши отношения к пещерной логике начального этапа холодной войны, когда мы будем пытаться защищать себя исключительно за счет наращивания военной мощи. Это будет гонка в никуда", - уверен политик.

Аппарат директора национальной разведки США ранее опубликовал доклад, посвященный вмешательству в американские выборы в прошлом году. В нем утверждается, что российские власти якобы стремились дискредитировать Байдена, а также Демократическую партию, в которой он состоит, во время избирательной кампании. В докладе отмечается, что власти США введут рестрикции на основании доклада. Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала утверждения Вашингтона о причастности Москвы к вмешательству в американские избирательные процессы.

В интервью телекомпании ABC Байден заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer).

В заявлении, опубликованном в среду в Facebook посольства РФ в Вашингтоне говорится, что посол РФ в США Анатолий Антонов 20 марта вылетает в российскую столицу для проведения консультаций по двусторонним отношениям. Ранее в среду на сайте российского внешнеполитического ведомства был размещен комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой, в котором говорится, что Антонов приглашен в Москву для консультаций с целью определить пути выправления двустороннего взаимодействия между США и РФ.