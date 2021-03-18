Захарова: США своим поведением завели отношения с Россией и собственную идеологию в тупик

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Вашингтон своим поведением завел в тупик не только отношения с Россией, но и собственную идеологию. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Что касается поведения, так сказать, американских политиков <...>, мне кажется, здесь уже нужно, действительно, констатировать, что они завели в тупик не только двусторонние отношения с Россией. Мне кажется, в тупике находится их собственная идеология", - сказала она.

По словам дипломата, демонизация России Вашингтоном исчерпала в себя. "Эта карта российская, на самом деле антироссийская, которую они уже столько лет разыгрывали внутри собственной страны, дурача американцев, издеваясь по большому счету над ними, она привела к тому, к чему привела. Опять же, к тупику", - указала Захарова.

Ранее президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer).