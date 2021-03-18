Кабулов заявил, что афганские стороны готовы договариваться о мире

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Афганские стороны поддержали призыв участников расширенной "тройки" (РФ, США, Китай, Пакистан) к установлению мира в Афганистане. Об этом заявил журналистам в четверг спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов по итогам заседания расширенной "тройки" в Москве.

"Состоялся серьезный разговор со всеми афганскими сторонами, главный лейтмотив которых - афганские стороны понимают и готовы договариваться об установлении мира в Афганистане", - сказал он. Кабулов также сообщил, что афганские делегации проведут двусторонние и трехсторонние встречи в Москве.

Заседание расширенной "тройки" (Россия, США, Китай и Пакистан) по урегулированию в Афганистане на уровне спецпредставителей прошло в четверг в Москве. По его итогам было принято совместное заявление. Во встрече также приняли участие представители афганских властей и движения "Талибан" (запрещено в РФ), а также Катара и Турции.