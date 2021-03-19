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На встрече Байдена с дипломатами стран-членов СБ ООН от России была заместитель постпреда

Анна Евстигнеева с какими-либо высказываниями не выступала

ООН, 19 марта. /ТАСС/. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева приняла участие от российской стороны в онлайн-встрече президента США Джо Байдена с постпредами стран, входящих в Совет Безопасности всемирной организации. Об этом сообщил в четверг в Twitter первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Россия была представлена заместителем постоянного представителя Анной Евстигнеевой. Она не выступала с какими-либо высказываниями", - отметил дипломат.

Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в четверг провел встречу в режиме видеоконференции с постоянными представителями при ООН стран, входящих в Совет Безопасности всемирной организации. Американский лидер, в частности, "отметил необходимость действий СБ ООН в связи с широким кругом региональных кризисов, в том числе в Бирме (в Мьянме), Эфиопии, Ливии, Сирии и Йемене".

Помощники Байдена также ознакомили постпредов при ООН с "приоритетами США, касающимися вопросов изменения климата и региональной безопасности". В заявлении Белого дома не приводился список постпредов, которые участвовали во встрече.

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СШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)
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