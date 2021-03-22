Совет Думы назначил Дивейкина вместо Вороновой главой аппарата нижней палаты

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Совет Думы на заседании в понедельник освободил Татьяну Воронову от должности руководителя аппарата нижней палаты парламента и назначил на этот пост ее первого заместителя Игоря Дивейкина. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"Совет Государственной думы сегодня принял решение об освобождении от занимаемой должности руководителя аппарата Государственной думы Татьяны Геннадьевны Вороновой и также принял решение о назначении руководителем аппарата Игоря Николаевича Дивейкина, ее первого заместителя", - отметил Жуков.

О намерении Совета Думы рассмотреть это вопрос ранее в понедельник сообщил спикер Вячеслав Володин. По его словам, Воронова, которая занимала пост главы аппарата Госдумы с конца 2016 года, переходит на работу в компанию "Новатэк", где станет топ-менеджером.

Володин подчеркнул, что уже более 10 лет знает Дивейкина, который занимал разные должности в правительстве, работал замначальника управления внутренней политики в Администрации президента РФ. С осени 2016 года Дивейкин занимает руководящие должности в аппарате Госдумы.