Дума поддержала законопроект о расширении федеральной части партийных списков на выборах

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий расширение федеральной части партийных списков на выборах депутатов нижней палаты парламента.

Документ внесла в Госдуму группа депутатов фракции ЛДПР в мае 2019 года, максимальную численность федеральной части списка предлагается расширить с 10 до 20 кандидатов.

В ходе рассмотрения законопроекта на заседании профильного комитета Госдумы по контролю и регламенту депутаты отметили, что ко второму чтению документ необходимо доработать. Как отмечала глава комитета Ольга Савастьянова, депутаты поддержали концепцию законопроекта в части увеличения списка, но ко второму чтению намерены скорректировать максимальную численность федеральной части. Предполагается, что она составит 15 кандидатов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин по просьбе лидера ЛДПР Владимира Жириновского поручил комитету Госдумы по контролю и регламенту ускорить консультации по законопроекту, чтобы решение по нему было принято в ходе весенней сессии. По словам Володина, законопроект имеет прямое отношение к выборам, "правильно было бы, чтобы правила были понятны заранее". Володин также отмечал, что расширение федеральной части списка кандидатов политических партий на выборах в Госдуму добавит партиям устойчивости и предоставит больше возможностей оппозиции.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября текущего года. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.