Володин поручил ускорить работу над проектом о федеральной части партийных списков в Думу

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по контролю и регламенту ускорить консультации по законопроекту о расширении федеральной части партийных списков на выборах депутатов нижней палаты, чтобы решение по нему было принято в ходе весенней сессии.

"Это закон, имеющий отношение к выборам, формированию списков. Правильно было бы, чтобы правила были понятны заранее, об этом речь идет. Поэтому ускорьте проведение консультаций, работу с фракциями. Как можно быстрее, чтобы мы могли вынести вопрос для рассмотрения", - отметил Володин в ходе пленарного заседания, обращаясь к главе комитета Ольге Савастьяновой.

С просьбой ускорить сроки рассмотрения законопроекта к депутатам обратился лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он напомнил, что еще в мае 2019 года фракция внесла в Госдуму законопроект, предлагающий расширить федеральную часть партийных списков на выборах депутатов Госдумы с 10 до 20 кандидатов. Володин в свою очередь напомнил, что вопрос обсуждался уже неоднократно, "поддержка есть у всех фракций".

"Законопроект ранее не рассматривался, не вносился в повестку, потому что по нему велась работа. Вы знаете, что неоднозначные были позиции, мы были заинтересованы в положительном решении вопроса. Поэтому сейчас работа над ним ведется, по мере готовности мы его внесем в порядок работы... в течение весенней сессии, но постараемся ускориться", - отметила Савастьянова.

Во вторник Володин заявил журналистам, что расширение федеральной части списка кандидатов политических партий на выборах в Госдуму добавит партиям устойчивости и даст больше возможностей для оппозиции. Ранее издание РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что в администрации президента РФ обсуждается возможность увеличения федеральной части партийных списков на выборах в Госдуму с 10 до 15 человек.