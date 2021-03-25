Лавров сообщил о начале практической подготовки саммита Россия - Африка

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Москва работает над подготовкой второго саммита Россия - Африка. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам международной межпартийной конференции "Россия - Африка: возрождая традиции", размещенном в четверг на сайте российского дипведомства.

"В 2022 году планируется проведение второго саммита Россия - Африка. Работа по его подготовке и содержательному наполнению уже ведется", - сообщил министр.

В частности, в российском МИД начал функционировать секретариат форума партнерства Россия - Африка. "При нем созданы координационный, общественный и научный советы. Учреждена Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки, объединившая крупные российские компании, работающие на африканских рынках, - указал Лавров. - В ближайшее время имеется в виду разработать дорожные карты российско-африканского сотрудничества в экономической, научной и гуманитарной сферах".

Саммит Россия - Африка прошел в Сочи 23-24 октября 2019 года под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. В нем приняли участие представители всех 54 стран континента, 43 из них были представлены на высшем уровне.

Африканская проблематика на ПМЭФ-2021

По словам Лаврова, вопросы, связанные с африканской тематикой, станут частью программы запланированного на июнь Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"По складывающейся традиции саммит Россия - Африка предваряют мероприятия в различных областях сотрудничества. Укреплению академических, культурных и молодежных связей способствовали состоявшиеся в конце прошлого года российско-африканские общественные форумы. Африканскую проблематику предполагается включить в программу предстоящего в июне Петербургского международного экономического форума", - сказал глава МИД.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня. Фонд Росконгресс объявил, что мероприятие пройдет в очном формате с использованием современных цифровых технологий. Предполагается очное участие и иностранных делегаций с соблюдением всех мер безопасности по предупреждению распространения коронавируса.

Встреча министров иностранных дел России и "тройки" Африканского союза

Встреча министров иностранных дел России и "тройки" Африканского союза запланирована на 2021 год, сообщил Лавров. "На текущий год запланирована очередная встреча министров иностранных дел России и "тройки" Африканского союза", - сказал он.

Министр также выразил уверенность, что межпартийная конференция способствует взаимопониманию между странами-участницами и их народами. "Рассчитываю, что ее итоги позволят интенсифицировать межпартийное взаимодействие и будут способствовать насыщению повестки дня предстоящей встречи на высшем уровне", - добавил Лавров.

"Тройка" Афросоюза - это страны-председатели в предыдущем, нынешнем и будущем годах. На данный момент это Египет, ЮАР и Демократическая Республика Конго.

Содействие африканским странам в борьбе с коронавирусом

Россия с самого начала пандемии помогала Африке в борьбе с распространением инфекции, что свидетельствует о всепогодном характере дружбы со странами континента, заявил Лавров.

"Наша дружба носит действительно всепогодный характер. Поэтому уже весной прошлого года Россия начала оказывать содействие африканским странам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - сказал министр в видеообращении к участникам международной межпартийной конференции "Россия - Африка: возрождая традиции", размещенном в четверг на сайте российского дипведомства.

Он напомнил, что российская сторона направила медицинские препараты и средства индивидуальной защиты, а также командировала специалистов и врачей в страны Африки. "К предоставлению помощи энергично подключились и работающие на континенте российские бизнес-структуры", - отметил глава МИД РФ.

"В настоящий момент наше взаимодействие на этом направлении выходит на новый уровень. Ведутся активные переговоры о регистрации в странах Африки российской вакцины "Спутник V", ее поставках как на двусторонней основе, так и в рамках сотрудничества с Африканским союзом", - заключил Лавров.