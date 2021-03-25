Рапота заявил, что сильному Союзному государству не будет страшна угроза с Запада

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Сильному Союзному государству с тесным взаимодействием и развитой экономикой не будет страшна никакая угроза, в том числе с Запада.

Григорий Рапота: вопрос о слиянии РФ и Республики Беларусь никто не поднимал

Об этом заявил в интервью ТАСС завершающий работу на посту госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

"Если Союзное государство сильно, то никакая угроза не страшна. Если взаимодействие мощное, отношения, экономика, инфраструктура транспортная и энергетическая развиваются", - сказал он.

Рапота отметил, что слышит об угрозе Запада ровно столько, сколько живет. "Могу уже на основании собственного опыта сказать, что это такая константа. Она может либо нанести ущерб, либо нет, - пояснил собеседник агентства. - Все зависит от внутренней сопротивляемости тех, кому эта угроза опасна".