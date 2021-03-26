Слуцкий назвал грязным приемом обвинения Франции в адрес РФ в манипулировании темой вакцин

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Создание помех для попадания на европейские рынки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" ведет к человеческим жертвам, а обвинения Франции в адрес РФ в манипулировании данной темой - это попытка оправдать свои же просчеты. Такое мнение в пятницу в беседе с ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона.

Ранее Макрон на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита ЕС заявил о якобы "попытках дестабилизации со стороны России, Китая, стремлении влиять с помощью вакцины". По его словам, в области вакцинации развернулась "мировая война нового типа".

"Не Россия и Китай развязывают мировую войну нового типа. Это делает коллективный Запад, объявляя гонку вакцин в интересах своих фармкомпаний. Но здесь цена за русофобию и сдерживание России путем блокирования попадания на европейские рынки "Спутника V" - человеческие жертвы", - отметил Слуцкий.

Глава комитета подчеркнул, что "Россия готова к сотрудничеству в вопросах вакцинации, готова оказывать помощь населению европейских стран в преодолении эпидемии". "Но мы никому ничего не навязываем. Обвинения Москвы в манипулировании на фоне борьбы с COVID-19 - грязный политический прием для оправдания собственных просчетов", - резюмировал парламентарий.

21 марта еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу не нужна вакцина "Спутник V". Комментируя такие заявления относительно российского препарата, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия никому не навязывает свои препараты, но подобные высказывания со стороны ЕС заставляют задуматься о том, что европейские чиновники отстаивают интересы отдельных компаний, а не граждан Евросоюза. Ранее Путин подчеркивал, что в борьбе с коронавирусом "только объединяя усилия можно добиться нужного результата на всем земном шаре, а результат нужен именно глобальный".