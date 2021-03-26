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Пандемия COVID-19

В России ожидают завершения регистрации вакцины "Спутник V" в ВОЗ и Евросоюзе

Москва ожидает завершения регистрации вакцины "Спутник V" в ВОЗ и Евросоюзе - Захарова.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия COVID-19
Лавров 2 апреля на полях СМИД СНГ встретится с главами МИД Азербайджана и Армении
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