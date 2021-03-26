Захарова заявила, что Россия никак не влияет на проблемы с вакцинацией на Западе

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Россия настроена на открытое и деполитизированное взаимодействие с партнерами в вопросах поставки вакцин от коронавируса и не имеет никакого отношения к проблемам с вакцинацией на Западе. Об этом заявила в пятницу на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в ответ на высказывание главы Госдепа США о том, что Москва якобы "подрывает уверенность в безопасных и эффективных вакцинах против коронавируса".

"Мы не вмешиваемся ни в какие процессы графиков поставок, очередности вакцинации в странах Запада, в лицензирование или приостановку использования западных препаратов, - отметила она. - Мы к этому не имеем вообще никакого отношения. Это нелепо выглядит на фоне последовательного и действительно деполитизированного настроя РФ на открытое взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами в вопросах поставки вакцин, совместного изучения их эффективности, развития этого направления и локализации производства в разных регионах мира".