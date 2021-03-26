Захарова назвала политизированным заявление, что ЕС не нуждается в "Спутнике V"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Россия надеется, что негативное отношение некоторых официальных лиц Европейского союза к российской вакцине от коронавируса "Спутник V" не окажет негативного влияния на процедуру регистрации препарата в Европе. Об этом заявила в пятницу на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на публичные рассуждения ряда представителей Европейской комиссии, включая еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона об отсутствии необходимости в централизованных закупках Евросоюзом российского препарата "Спутник V", - отметила она. - Это политизированный подход. Хотелось бы надеяться, что подобное отношение к "Спутнику V" со стороны Еврокомиссии, а на самом деле отношение к собственным гражданам и к решению общепланетарной проблемы не скажется на темпах рассмотрения внесенной РФ заявки на регистрацию отечественной вакцины Европейским агентством лекарственных средств".

Захарова назвала политизированным подход еврокомиссара Бретона, заявившего, что ЕС не нуждается в вакцине "Спутник V".