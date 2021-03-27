Что ждут от Мельниченко на посту врио губернатора Пензенской области

Мельниченко родился 21 мая 1973 года в Пензе. В госуправление он пришел из сферы высшего образования и исторической науки. "Он историк, кандидат исторических наук. В этом отношении, конечно, для меня, как историка, и для [Пензенского государственного] университета это большая радость", - сказал ТАСС депутат заксобрания региона, доктор исторических наук Виктор Кондрашин.

"У него хороший послужной список, чтобы стать, прошу прощения за тавтологию, хорошим губернатором. Опыт работы вице-губернатором позволит быстро войти в курс дел, заместителем полпреда в Приволжском федеральном округе - эффективно взаимодействовать с полпредством, депутатом Законодательного Собрания Пензенской области - с местной законодательной властью, а работы в Совете Федерации - с федеральными структурами", - считает политтехнолог Сергей Смирнов.

ПЕНЗА, 27 марта. /ТАСС/. Олег Мельниченко, которого президент России Владимир Путин назначил в пятницу врио губернатора Пензенской области, стал первым человеком на этой должности в регионе, имеющим опыт работы во всех уровнях власти. За 20 лет Мельниченко прошел путь от работы в муниципалитете к руководящим постам в Пензенской области при губернаторе Василии Бочкареве, имел опыт работы в аппаратах полпредов президента в Дальневосточном и Приволжском федеральных округах, с октября 2017 года и до своего назначения врио губернатора он работал в Совете Федерации, где возглавлял комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

В 2001-2004 годах Мельниченко работал замглавы администрации Железнодорожного района Пензы, где занимался вопросами соцполитики и взаимодействием с правоохранительными органами. В правительство региона он перешел, уже имея опыт работы в аппарате полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе в 2004-2006 годах. При губернаторе Василии Бочкареве, который руководил регионом в 1998-2015 годы, Мельниченко возглавлял управление по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями, в апреле 2007 года стал министром образования, в январе 2008 года - вице-губернатором, а в июне того же года - зампредседателя правительства.

"Это человек, который сам себя сделал в политике, - сказала ТАСС уполномоченный по правам ребенка региона Елена Столярова, работавшая с Мельниченко в правительстве Пензенской области при Бочкареве. - Он образованный, ответственный и очень требовательный, в первую очередь к себе. У него никогда не было такой черты характера как лизоблюдство".

Работу в правительстве Пензенской области Мельниченко оставил в апреле 2009 года, после чего восемь лет проработал в полпредстве президента ПФО, сначала на должности помощника полномочного представителя, с сентября 2013 года - в качестве заместителя полпреда президента. 10 сентября 2017 года Мельниченко был избран депутатом заксобрания Пензенской области VI созыва. На первой сессии регионального парламента его единогласно избрали на пост сенатора Совета Федерации.

"Он всегда был связан с регионом, вне зависимости от того, где он работал - будь то аппарат полномочного представителя президента или Совет Федерации", - отметил и.о. зампредседателя правительства Пензенской области Валерий Савин, работавший помощником полпреда в ПФО в 2014-2015 годах. По словам спикера заксобрания Пензенской области Валерия Лидина, все эти годы Мельниченко был в курсе событий, происходящих в регионе и "показывал высокий уровень профессионализма".

Задачи главы региона

Назначение Мельниченко на должность врио губернатора было ожидаемым, отмечает политолог Валентин Мануйлов. По его словам, многие в регионе считали, что у Мельниченко были высокие шансы получить назначение еще в 2020 году. По мнению политтехнолога Сергея Смирнова, решение президента показывает, что "в планах федерального центра не было резкой смены областного руководства и назначения в качестве врио какого-нибудь "варяга". "При этом отсутствие Олега Владимировича в области в последнее время снимает с него любые подозрения в причастности к нынешним уголовным делам [в отношении экс-губернатора Ивана Белозерцева и еще пяти фигурантов дела - прим. ТАСС]", - заметил он.

В качестве одной из главных задач, стоящих перед главой региона, собеседники ТАСС отмечают решение кадрового вопроса. "Ротация [кадров в правительстве], наверное, будет необходима. Некоторые находятся на своих должностях заслуженно, другие, видимо, - просто по инерции", - считает депутат заксобрания от КПРФ Георгий Камнев. По мнению депутата заксобрания Виктора Кондрашина, Мельниченко необходимо создавать свою команду, которая включала бы и опытных управленцев и "новых людей, которые могли бы помочь ему".

Кадровый вопрос считает важным и политолог Валентин Мануйлов. "Надо серьезно обновить кадры, навести с ними порядок и демонстрировать такой стиль руководства, чтобы было понятно: человек приехал заниматься интересами региона, умеет слушать собеседников и умеет принимать во внимание другую точку зрения. Потому что такое ощущение, что Белозерцев плохо слушал своих советников или советчиков, поскольку те уже жаловались, что он их просто не слушает", - сказал собеседник ТАСС.

Депутат городской думы Пензы от ЛДПР Павел Куликов отметил, что перед врио главы региона стоит задача наладить политический диалог со всеми силами. "Речь не идет о том, что мы должны получить преференции, но и к нам приходят люди со своими проблемами. Их можно решать и при участии губернатора", - сказал Куликов.

"Главная задача - успокоить общественность, создать условия для продолжения развития в экономике, сельском хозяйстве, промышленности <...> уделить внимание вопросам создания рабочих мест, поддержки молодежи, производства", - отметил депутат Виктор Кондрашин.

Смена власти в Пензенской области после уголовного дела

Иван Белозерцев, руководивший Пензенской областью с 2015 года, был задержан по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей от бизнесмена, главы группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля 21 марта. Уже 22 марта Басманный суд Москвы, несмотря на просьбу защиты о домашнем аресте, заключил экс-губернатора под стражу на два месяца. При обыске у губернатора обнаружили около 500 млн рублей, а взятка в 31 млн рублей включала в себя дорогие часы и автомобиль Mercedes, сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах.

В сентябре 2020 года Белозерцев победил на выборах губернатора региона, набрав более 78% голосов. На выборы он был выдвинут "Единой Россией". 22 марта партия приостановила членство Белозерцева.