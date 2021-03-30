Песков: Путин не позволит США говорить с Россией с позиции силы

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Россия не позволит Соединенным Штатам Америки или любой другой стране разговаривать с собой "с позиции силы". Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном во вторник.

"Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни [президент РФ Владимир] Путин, никто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, возможен ли разрыв дипотношений с США, Песков заявил, что "не хотелось бы говорить об экстремальных сценариях".