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Политический кризис в Мьянме

Полянский заявил, что данные о Мьянме в СМИ могут не совсем отвечать действительности

Зампостпреда России при ООН отметил, что Совет Безопасности ООН уже предпринял эффективные действия по Мьянме и продолжит отслеживать ситуацию в этой стране

ООН, 30 марта. /ТАСС/. Распространяемая в СМИ информация о ситуации в Мьянме, где в результате разгонов митингов оппозиции, по данным прессы и правозащитных организаций, погибли сотни человек, может не полностью соответствовать действительной обстановке. Об этом заявил во вторник на брифинге первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский.

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"Я не уверен, что информация, которую мы видим в прессе, особенно в ведущих СМИ, о событиях в Мьянме, на все 100% соответствует тому, что происходит на земле", - сказал он.

Дипломат отметил, что ситуация в Мьянме вызывает сильную обеспокоенность, однако не следует предпринимать действия, которые могут привести к ухудшению обстановки. "Мы очень обеспокоены и передали свою обеспокоенность властям страны. Они понимают, что находятся в центре внимания международного сообщества", - добавил он.

Действия Совета Безопасности ООН

Полянский, отвечая на вопрос о том, может ли Россия поддержать более жесткие меры в отношении взявших власть в свои руки военных, заявил, что Совет Безопасности ООН уже предпринял эффективные действия по Мьянме и продолжит отслеживать ситуацию в этой азиатской стране. 

"Я думаю, что пока Совет Безопасности был очень действенен в формулировании своей позиции, в поиске общего знаменателя и в отправке четкого, единого сигнала властям страны, как мы видим ситуацию в стране и что беспокоит нас", - сказал он.

"Мы в Совете Безопасности будем действовать и мониторить ситуацию. Мы не против ее обсуждения. Нам нужно больше информации. Спецпосланник [генерального секретаря ООН Кристин Шранер] Бургенер проводит брифинги, есть также много других источников информации, мы будем делиться информацией, которая есть у каждого из нас по этому вопросу, - отметил Полянский. - Но снова повторяю: мы не должны переступать очень тонкую линию между попытками помочь и вмешательством во внутренние дела суверенного государства, которым является Мьянма".

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении на год чрезвычайного положения и смещении руководства страны, включая президента и государственного советника. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров.

Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности. Совет Безопасности ООН с начала февраля принял два заявления по ситуации в Мьянме. Представители правозащитных организаций настаивают на более жестких мерах, таких как санкции и эмбарго на поставки оружия в страну.

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РоссияМьянмаПолитический кризис в Мьянме
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