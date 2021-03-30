Полянский заявил, что данные о Мьянме в СМИ могут не совсем отвечать действительности

ООН, 30 марта. /ТАСС/. Распространяемая в СМИ информация о ситуации в Мьянме, где в результате разгонов митингов оппозиции, по данным прессы и правозащитных организаций, погибли сотни человек, может не полностью соответствовать действительной обстановке. Об этом заявил во вторник на брифинге первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский.

"Я не уверен, что информация, которую мы видим в прессе, особенно в ведущих СМИ, о событиях в Мьянме, на все 100% соответствует тому, что происходит на земле", - сказал он.

Дипломат отметил, что ситуация в Мьянме вызывает сильную обеспокоенность, однако не следует предпринимать действия, которые могут привести к ухудшению обстановки. "Мы очень обеспокоены и передали свою обеспокоенность властям страны. Они понимают, что находятся в центре внимания международного сообщества", - добавил он.

Действия Совета Безопасности ООН

Полянский, отвечая на вопрос о том, может ли Россия поддержать более жесткие меры в отношении взявших власть в свои руки военных, заявил, что Совет Безопасности ООН уже предпринял эффективные действия по Мьянме и продолжит отслеживать ситуацию в этой азиатской стране.

"Я думаю, что пока Совет Безопасности был очень действенен в формулировании своей позиции, в поиске общего знаменателя и в отправке четкого, единого сигнала властям страны, как мы видим ситуацию в стране и что беспокоит нас", - сказал он.

"Мы в Совете Безопасности будем действовать и мониторить ситуацию. Мы не против ее обсуждения. Нам нужно больше информации. Спецпосланник [генерального секретаря ООН Кристин Шранер] Бургенер проводит брифинги, есть также много других источников информации, мы будем делиться информацией, которая есть у каждого из нас по этому вопросу, - отметил Полянский. - Но снова повторяю: мы не должны переступать очень тонкую линию между попытками помочь и вмешательством во внутренние дела суверенного государства, которым является Мьянма".

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении на год чрезвычайного положения и смещении руководства страны, включая президента и государственного советника. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров.

Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности. Совет Безопасности ООН с начала февраля принял два заявления по ситуации в Мьянме. Представители правозащитных организаций настаивают на более жестких мерах, таких как санкции и эмбарго на поставки оружия в страну.