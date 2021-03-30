Исполнять обязанности мэра Майкопа будет Сергей Стельмах

МАЙКОП, 30 марта. /ТАСС/. Обязанности главы города Майкопа, где мэр стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве, возложены на первого заместителя Сергея Стельмаха, сообщили ТАСС во вторник в мэрии Майкопа.

Ранее сообщалось, что следственное управление СК РФ по Адыгее возбудило в отношении мэра Майкопа Андрея Гетманова уголовное дело по статье о вымогательстве. 25 марта чиновнику было предъявлено обвинение, он арестован до 23 мая включительно.

"Подтверждаем [возложение исполнения обязанностей главы города Майкопа на Стельмаха]", - сказали в администрации Майкопа на вопрос ТАСС.

Ранее Стельмах в должности первого заместителя курировал в мэрии Майкопа сферу образования, культуры, физкультуры и спорта, управление по опеке и попечительству, молодежный координационный центр и МУП "Городской парк культуры и отдыха".

По данным следствия, обвиняемый в вымогательстве мэр Майкопа Гетманов в мае 2018 года пригласил к себе в служебный кабинет предпринимателя, занимавшегося выращиванием и реализацией сельскохозяйственной продукции. Желая получить право на чужое имущество, он потребовал от бизнесмена совершить обмен земельными участками, расположенными на территории Майкопского района республики. Учитывая, что они имели неравнозначную площадь и стоимость, разница составила более 5 млн рублей, предприниматель отказался от невыгодной для него сделки. Опасаясь угроз обвиняемого, предприниматель выполнил невыгодное для себя требование чиновника и совершил обмен земельными участками с указанными для себя кабальными условиями, сообщали в управлении СК.

56-летний Гетманов - выпускник Ростовского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск имени главного маршала артиллерии М. И. Неделина, кадровый военный, офицер запаса. Служил на космодроме Байконур, участвовал в работах по подготовке к пуску ракетно-космической системы "Энергия-Буран". По окончании военной службы более 20 лет (с 1995 г. по 2017 г.) руководил майкопским предприятием "Монтаж", был депутатом парламента Адыгеи двух созывов. Гетманов был избран на пост мэра Майкопа в феврале 2018 года.