Мэра Майкопа задержали по подозрению в вымогательстве

МАЙКОП, 24 марта. /ТАСС/. В отношении главы администрации Майкопа Андрея Гетманова возбудили уголовное дело о вымогательстве, подозреваемый задержан, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Адыгее.

"В отношении главы администрации МО "Город Майкоп" возбуждено уголовное дело по факту вымогательства (ч. 3 ст. 163 УК РФ). В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый в мае 2018 года пригласил к себе в служебный кабинет предпринимателя, занимавшегося выращиванием и реализацией сельскохозяйственной продукции. Желая получить право на чужое имущество, он потребовал от бизнесмена совершить обмен земельными участками, расположенными на территории Майкопского района республики. Учитывая, что земельные участки имели неравнозначную площадь и стоимость - разница составила более 5 млн рублей, - предприниматель отказался от невыгодной для него сделки, уточнили в пресс-службе.

"Получив отказ, подозреваемый стал высказывать в адрес предпринимателя угрозы применения физической расправы, вплоть до убийства. Будучи в подавленном состоянии, опасаясь угроз подозреваемого, мужчина согласился выполнить вышеуказанное незаконное требование и совершить обмен земельными участками с указанными для себя кабальными условиями", - пояснили в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ. По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств имевших место событий и закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

56-летний Гетманов - выпускник Ростовского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск имени главного маршала артиллерии М. И. Неделина, кадровый военный, офицер запаса. Служил на космодроме Байконур, участвовал в работах по подготовке к пуску ракетно-космической системы "Энергия-Буран". По окончании военной службы более 20 лет (с 1995 г. по 2017 г.) руководил майкопским предприятием "Монтаж", был депутатом парламента Адыгеи двух созывов. Член партии "Единая Россия". Гетманов был избран на пост мэра Майкопа в феврале 2018 года.

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