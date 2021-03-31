Хинштейн заявил, что Рунет сможет функционировать автономно в случае внешних угроз

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Российский сегмент интернета сможет действовать автономно в случае внешних угроз, реализация закона о "суверенном Рунете" уже позволяет реагировать на существующие вызовы. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Именно так, - ответил он на соответствующий вопрос. - И для простоты поясню, что если у тебя на даче вырубается централизованное электроснабжение, а у тебя есть в подвале генератор, то тебе не страшно отключение морозильника, батареи и света. У нас есть такой генератор".

По его словам, закон о "суверенном Рунете" пока не реализован в полной мере, но уже дает возможность противодействовать угрозам в интернет-пространстве. "Он сегодня уже позволяет реагировать на существующие вызовы и быть уверенным, что нас завтра не отключат от рубильника, если можно так выразиться. Но, безусловно, в реализации этого закона есть куда двигаться", - отметил парламентарий.

Отвечая на вопрос о возможностях замедления или блокировки любого ресурса на территории РФ, Хинштейн подчеркнул, что Роскомнадзор и Минцифры заявляют об их наличии "в полном объеме". "Не хочу убеждаться в их правоте и надеюсь, что нам эти механизмы не потребуются", - добавил депутат.

Закон "о суверенном Рунете"

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации", известный как закон о "суверенном Рунете", вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он обязывает операторов связи устанавливать оборудование, которое им предоставит Роскомнадзор. С его помощью ведомство сможет централизованно управлять маршрутизацией трафика в случае угрозы для работы Рунета, а также фильтровать трафик и блокировать доступ к ресурсам, включенным в список запрещенных в России.

В рамках исполнения закона не реже раза в год должны проводиться учения. Их участниками будут операторы связи, владельцы точек обмена трафиком и линий связи, пересекающих границу РФ, организаторы распространения информации в интернете, Минкомсвязь, Минобороны, ФСБ, ФСО, МЧС, ФСТЭК, Роскомнадзор и Россвязь.