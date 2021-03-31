Посольство РФ назвало квазисудебным разбирательством расследование отравления в Эймсбери

ЛОНДОН, 31 марта. /ТАСС/. Посольство России в Соединенном Королевстве назвало квазисудебным разбирательством намерение британского коронера Хезер Хеллетт изучить вопрос о причастности России к смерти Дон Стерджес в результате инцидента в Эймсбери летом 2018 года. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС представитель диппредставительства.

"Подтверждается высказанное нами ранее предположение о том, что ситуация вокруг этих трагических событий развивается по хорошо нам знакомому сценарию "дела Александра Литвиненко". Нормальное следствие и нормальное использование существующих международно-правовых механизмов (коль скоро произошедшее затронуло российских граждан) подменяется квазисудебным разбирательством. Оно формально не относится к инциденту в Солсбери, но можно не сомневаться, что будет использовано для многосерийного обоснования бездоказательных обвинений британских властей в адрес России", - сказал дипломат.

"Последнее заявление коронера свидетельствует о том, что она заведомо исходит из взаимосвязи случаев в Солсбери и Эймсбери, презюмирует ответственность двух граждан нашей страны за инцидент со Скрипалями и в целом полностью доверяет выдумкам британских спецслужб. Теперь она будет пытаться доказать предварительно уже состряпанную версию произошедшего", - отметили в посольстве РФ.

"Между тем мы до сих пор не получали запросов о правовой помощи от британских властей, а многочисленные и не раз адресованные Лондону вопросы в отношении обстоятельств произошедшего в Солсбери и судьбы Сергея и Юлии Скрипалей так и остались без ответов", - подчеркнул российский дипломат.

О расследовании

Накануне в Лондоне прошло техническое слушание, на котором уточнялись формат и рамки предстоящего коронерского расследования по факту смерти Стерджес. Оно было инициировано еще в июле 2018 года, однако его проведение несколько раз откладывалось. Расследование будет идти параллельно осуществляемому Скотленд-Ярдом расследованию инцидентов в Солсбери и Эймсбери, объединенных в одно дело.

Хеллетт 30 марта заявила, что "расследование обстоятельств смерти Дон Стерджес будет неполным и может привести к неверным выводам, если не будут изучаться вопросы о том, как "Новичок" попал в Солсбери, а затем в Эймсбери, как и зачем его привезли в эту страну, кто это сделал и по чьему указанию".

В Великобритании задачей коронера является установление всех обстоятельств насильственных или подозрительных смертей. Он не имеет права объявлять виновных, однако, опираясь на сделанные выводы, может передать дело в суд.

Инциденты в Солсбери и Эймсбери

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали.

Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня того же года были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес умерла в больнице. Роули 20 июля выписали, после этого он попадал в больницу еще раз - с менингитом. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) 4 сентября сообщила в своем докладе, что Стерджес умерла от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали Скрипали.

5 сентября 2018 года возглавлявшая тогда правительство Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают "агентами ГРУ". Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.