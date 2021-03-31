Рябков обсудил со спецпредставителем президента Парагвая организацию поставок вакцины

Пандемия COVID-19

Посол РФ сообщил об обсуждении поставок "Спутника V" для международных организаций в Вене

Дмитрий Любинский рассказал, что сейчас готовится операция по вакцинации сотрудников российский дипломатических представительств в Австрии

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