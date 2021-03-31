{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Рябков обсудил со спецпредставителем президента Парагвая организацию поставок вакцины

В МИД РФ уточнили, что стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества с фокусом на совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и специальный представитель президента Парагвая Федерико Гонсалес Франко в среду в ходе встречи обсудили тему поставок вакцины от коронавируса в республику.

На эту тему
Российские вакцины от коронавируса. Характеристики и особенности исследований
Российские вакцины от коронавируса.

"Были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества с фокусом на совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении МИД РФ. - Особое внимание при этом было уделено вопросам организации поставок российской вакцины "Спутник V" в Парагвай".

Теги
ПарагвайРоссияРябков, Сергей АлексеевичПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Посол РФ сообщил об обсуждении поставок "Спутника V" для международных организаций в Вене
Дмитрий Любинский рассказал, что сейчас готовится операция по вакцинации сотрудников российский дипломатических представительств в Австрии
Читать полностью