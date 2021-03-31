Рябков обсудил со спецпредставителем президента Парагвая организацию поставок вакцины

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и специальный представитель президента Парагвая Федерико Гонсалес Франко в среду в ходе встречи обсудили тему поставок вакцины от коронавируса в республику.
"Были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества с фокусом на совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении МИД РФ. - Особое внимание при этом было уделено вопросам организации поставок российской вакцины "Спутник V" в Парагвай".