Захарова: Россия надеется на предсказуемую политику США в сфере экологии

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что после возвращения США в Парижское соглашение по климату политика Вашингтона в этой области будет предсказуемой. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что одним из первых решений президента США Джо Байдена в январе 2021 года стало возвращение страны в Парижское соглашение, из которого Вашингтон вышел несколькими месяцами ранее. "Парижское соглашение является вполне надежной международно-правовой основой для долгосрочного климатического урегулирования. В то же время выражаем надежду, что впредь политика Вашингтона в этой сфере будет хоть сколько-нибудь предсказуемой и неподверженной конъюнктурным интересам американского политического истеблишмента", - отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ указала на готовность Москвы к диалогу и сотрудничеству с Вашингтоном в этом направлении. "Мы считаем, что природоохранная проблематика является одной из тех областей, где подходы России и США к решению ряда вопросов в соответствующей международной повестке могут совпадать или быть близкими. Российская сторона неоднократно заявляла, что преодоление непростых природоохранных вызовов современности возможно только путем сотрудничества. Мы выражаем готовность к равноправному диалогу как на экспертном, так и на политическом уровнях", - добавила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия придает природоохранной проблематике большое значение и является важным участником международных процессов в этой сфере, внося существенный вклад в формирование глобальных механизмов по охране окружающей среды. "В то же время мы выступаем за деполитизированный, ответственный, а не декларативный подход к проблематике глобального изменения климата. Мы считаем, что каждое государство вправе само выбирать оптимальную для себя модель так называемой зеленой трансформации в зависимости от национальных условий социально-экономического развития. Какие-либо попытки навязать искусственные экологические стандарты мы рассматриваем как контрпродуктивные", - заключила она.

26 марта Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приглашены на международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате. Американские власти заявляли, что мероприятие будет нацелено на консолидацию усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2℃ по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.