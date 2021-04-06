Песков: перспективы визита Путина в Индию зависят от эпидемиологической ситуации

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Подготовка к визиту президента РФ Владимира Путина в Индию ведется, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли глава государства посетить Индию.

"Имеется действующее приглашение", - подтвердил представитель Кремля, отметив, что к российско-индийским контактам на высшем уровне ведется подготовка, в том числе и в ходе нынешнего визита в Индию главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Далее все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, мы надеемся, что она позволит осуществить такие контакты", - сказал представитель Кремля.

Как сообщил во вторник глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар, в ходе переговоров с Лавровым в Нью-Дели обсуждалась в том числе подготовка "к предстоящему в этом году визиту" российского лидера в эту страну. В соответствии с Декларацией о стратегическом партнерстве от 2000 года лидеры двух стран встречаются ежегодно, но в прошлом году из-за эпидемической ситуации впервые за 20 лет встречу на высшем уровне провести не удалось.