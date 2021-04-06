Косачев: Киев пытается запугать Запад российской угрозой, чтобы "под шумок попасть в НАТО"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Украинские власти хотят максимально обострить обстановку на юго-востоке страны и ускорить рассмотрение Брюсселем заявки на участие Украины в НАТО, заявляя, что членство в альянсе является единственным путем к окончанию войны в Донбассе. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что членство его страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе. По его словам, которые привела пресс-служба офиса главы государства, "НАТО - это единственный путь к окончанию войны в Донбассе", а План действий по подготовке к членству в НАТО станет настоящим "сигналом для РФ".

"Подобные рассуждения на фоне искусственного нагнетания страстей Киевом вокруг ситуации в Донбассе, похоже, выдают и истинный смысл происходящего: максимально обострить обстановку в зоне конфликта, чтобы ускорить рассмотрение Брюсселем заявок на участие Украины в НАТО. Это так называемый прибалтийский сценарий - напугать Запад российской угрозой и под шумок попасть в атлантические структуры", - сказал Косачев.

По его словам, не менее важная задача - превратить украинский конфликт во внутринатовский, "чтобы получить возможность подавлять силой все внутренние протесты против прозападной власти, которые, по мере нарастания внутренних проблем в стране, могут привести к росту центробежных тенденций в стране".

Сенатор отметил, что украинское руководство на высшем уровне, по сути, заявляет, что минские соглашения там не рассматривают в качестве единственно возможной платформы урегулирования внутриукраинского конфликта. "Ставку хотят сделать на военный альянс, от которого, судя по всему, ожидают выполнения карательно-полицейских функций", - полагает вице-спикер Совфеда.

Косачев подчеркнул, что на самом деле именно НАТО, сохранившаяся после холодной войны, "является не решением, а источником большинства конфликтных ситуаций в Европе". "Не будь НАТО, скорее всего, не было бы и проблемы Донбасса. И хотя стремление Зеленского оказаться под крышей могучего альянса вполне понятно - это гарантирует безопасность нынешней власти и развяжет руки для репрессий против оппонентов - однако это не решит, а лишь усложнит поиск развязок для Донбасса. Если они, конечно, кому-то нужны в Киеве", - заключил парламентарий.