Путин обсудил с президентом Бразилии регистрацию вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе телефонного разговора обсудили перспективы развития двусторонних отношений, а также вопросы практического сотрудничества в борьбе с коронавирусом, включая регистрацию в Бразилии российской вакцины "Спутник V", ее поставок и производства. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"По инициативе бразильской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Федеративной Республики Бразилии Жаиром Болсонару. Обсуждены перспективы развития двусторонних отношений. Подтвержден настрой на активную совместную работу в русле российско-бразильского стратегического партнерства. Выражена обоюдная заинтересованность в последовательном наращивании торгово-экономических связей. Рассмотрены различные аспекты практического сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая регистрацию в Бразилии российской вакцины "Спутник V", организацию поставок, а также производства этого препарата на территории страны", - говорится в сообщении пресс-службы.

Путин и Болсонару подчеркнули намерение и далее поддерживать личный контакт по всем упомянутым вопросам.

Ранее пресс-служба бразильского лидера сообщила, что президенты обсудили вопросы приобретения вакцины "Спутник V" и ее производства в Бразилии, вопросы двусторонней торговли, сотрудничество по линии оборонной промышленности, в области науки и технологий. С бразильской стороны, помимо Болсонару, в разговоре участвовали министры иностранных дел и здравоохранения, глава генерального секретариата администрации президента и секретариата по стратегическим вопросам, а также руководитель Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa).

Как заявил после переговоров глава Anvisa Антониу Барра Торрес, делегация фармрегулятора посетит Россию для проведения инспекции на фабрике, выпускающей вакцину "Спутник V".