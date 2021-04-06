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Пандемия COVID-19
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Путин обсудил с президентом Бразилии регистрацию вакцины "Спутник V"

Главы государств подчеркнули намерение и далее поддерживать личный контакт по всем вопросам

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе телефонного разговора обсудили перспективы развития двусторонних отношений, а также вопросы практического сотрудничества в борьбе с коронавирусом, включая регистрацию в Бразилии российской вакцины "Спутник V", ее поставок и производства. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

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"По инициативе бразильской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Федеративной Республики Бразилии Жаиром Болсонару. Обсуждены перспективы развития двусторонних отношений. Подтвержден настрой на активную совместную работу в русле российско-бразильского стратегического партнерства. Выражена обоюдная заинтересованность в последовательном наращивании торгово-экономических связей. Рассмотрены различные аспекты практического сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая регистрацию в Бразилии российской вакцины "Спутник V", организацию поставок, а также производства этого препарата на территории страны", - говорится в сообщении пресс-службы.

Путин и Болсонару подчеркнули намерение и далее поддерживать личный контакт по всем упомянутым вопросам.

Ранее пресс-служба бразильского лидера сообщила, что президенты обсудили вопросы приобретения вакцины "Спутник V" и ее производства в Бразилии, вопросы двусторонней торговли, сотрудничество по линии оборонной промышленности, в области науки и технологий. С бразильской стороны, помимо Болсонару, в разговоре участвовали министры иностранных дел и здравоохранения, глава генерального секретариата администрации президента и секретариата по стратегическим вопросам, а также руководитель Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa).

Как заявил после переговоров глава Anvisa Антониу Барра Торрес, делегация фармрегулятора посетит Россию для проведения инспекции на фабрике, выпускающей вакцину "Спутник V".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБразилияРоссияБолсонару, ЖаирПандемия COVID-19
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