Патрушев: решение о продлении ДСНВ дает надежду на нормализацию отношений РФ и США

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Общее решение России и США продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) дает надежду на нормализацию взаимодействия двух стран, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в опубликованном в среду интервью газете "Коммерсантъ" .

По его словам, Москва рассчитывает на возобновление предметного диалога с Вашингтоном, в том числе по вопросам, которые "в принципе не могут эффективно решаться" без конструктивного взаимодействия двух стран. Отвечая на вопрос, о каких вопросах могла бы идти речь в первую очередь, Патрушев пояснил: "Прежде всего это сфера стратегической стабильности и контроля над вооружениями".

Он отметил, что в этой области уже есть позитивный пример, а именно - "общее решение о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях, которое, безусловно, не было простым для американской администрации". "Подобное достижение дает определенную надежду на установление нормального взаимодействия, несмотря на то, что проблематика сама по себе очень сложная и наши интересы далеко не всегда совпадают", - уверен секретарь российского Совбеза.

Говоря о разногласиях, которые были между Москвой и Вашингтоном по этому вопросу при администрации предыдущего президента США Дональда Трампа, Патрушев заметил: "Они пытались давить на нас, навязывать решения, которые были бы выгодны только одной из сторон - США". "Мы на такое согласиться не могли, хотя и проявляли готовность к компромиссам, - подчеркнул он. - Но этого было мало, Вашингтон хотел диктовать нам свои условия".

Секретарь Совета безопасности РФ добавил, что Москве удалось достаточно оперативно договориться о продлении ДСНВ с новой администрацией США. "Причем на тех условиях, которые с самого начала выдвигала российская сторона", - заметил он.