Захарова назвала "невероятной пошлостью" высказывания США о бойкоте Олимпиады в Китае

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Регулярные высказывания США о возможности бойкотирования зимних Олимпийских игр в Китае в следующем году являются "невероятной пошлостью" на фоне собственных проблем Вашингтона. Об этом в среду написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

"Каждую неделю Вашингтон то так, то эдак касается данной темы, пуская брошенными в Пекин камнями круги по воде. Какая же невероятная пошлость эти американские публичные забавы вокруг Олимпийских игр, - написала она. - НАТОвские демократии, которым больше подходит определение "режима", десятилетиями на крови поддерживавшие собственное благополучие, год назад всему миру продемонстрировали беспомощность в защите своих граждан от вируса". Захарова также напомнила, как провалилась американская "концепция бойкота", которую Вашингтон совместно с ЕС развернули в отношении зимних Олимпийских игр и чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ вспомнила о скандале вокруг формы, в которой американская сборная предстала на церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, на ее ярлыках было написано "Сделано в Китае". Это вызвало крайне жесткую реакцию со стороны американских законодателей. В частности, лидер демократического большинства в сенате Гэри Рид предложил "собрать всю эту форму, сжечь ее и начать все сначала".

Дипломат посоветовала не искать "руку Кремля", которая якобы заставила США разместить производственные мощности в КНР, поскольку именно Вашингтон много лет продвигал теорию свободного рынка. "Просто так им тогда было выгодно. Они считали, что колониально-имперские традиции непоколебимы. Оказались неправы. Прикрыть изменения в расчетах заботой о правах человека сейчас не получится", - добавила Захарова.

Призывы к бойкоту

Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация не обсуждает с союзниками и партнерами за рубежом возможность организации совместного бойкота предстоящих в следующем году зимних Олимпийских игр в Китае.

О том, что США желают обсуждать с иностранными союзниками и партнерами идею возможного совместного бойкота Олимпиады в Пекине, объявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Он выразил мнение, что "скоординированный подход" будет отвечать интересам не только США, но и их союзников. Этот вопрос находится на повестке дня "и сейчас, и на перспективу", подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США. При этом он утверждал, что Пекин несет ответственность за различные серьезные нарушения прав человека, в частности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Однако позднее в тот же день высказывания Прайса относительно бойкота были значительно смягчены Госдепартаментом США.

С призывами бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран мира. Поводом стали приписываемые Пекину массовые репрессии в СУАР. Комментируя слова Прайса, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подчеркнул, что Пекин предостерегает Вашингтон от политизации спорта. Национальный Олимпийский комитет США дважды за последние недели выступил фактически против потенциального бойкота Олимпиады в Пекине.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.