Володин: ситуация с Zoom подтверждает важность импортозамещения в сфере IT

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Ситуация с ограничениями, введенными сервисом видеоконференций Zoom, повысила интерес к разработкам российских IT-компаний и показала важность импортозамещения в этой сфере. Об этом в своем Telegram-канале в четверг заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик заметил, что в период пандемии сервисы видеосвязи стали использоваться активнее для удаленной работы. "Подобные сообщения [об ограничениях] повышают интерес к российским IT-компаниям и их разработкам. Напомню, у нас есть свои отечественные программы, которые могут составить Zoom конкуренцию", - написал Володин.

"В итоге подтверждается правильность политики импортозамещения в сфере ПО. Российским компаниям стоит пользоваться отечественными аналогами. Это вопрос не только экономики, но и безопасности", - подчеркнул председатель Госдумы.

Володин также выразил уверенность в том, что "это не последняя ситуация, когда российские пользователи столкнутся с ущемлением своих прав со стороны зарубежных IT-компаний", поэтому "лучше быть к этому готовыми". Он напомнил, что ранее Госдума уже приняла "ряд законодательных решений по поддержке российской IT-отрасли". "Необходимо заниматься созданием условий для развития своих отечественных сервисов. Мы открыты к диалогу с международными IT-компаниями. Но мир так устроен, что они стремятся диктовать свои условия. А это неприемлемо", - резюмировал политик.