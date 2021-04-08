Выборы главы Ульяновской области пройдут в сентябре

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Плановые выборы губернатора Ульяновской области должны пройти в единый день голосования в сентябре 2021 года одновременно с выборами депутатов Госдумы. Об этом сообщил ТАСС в четверг член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

Президент РФ Владимир Путин в четверг принял отставку главы Ульяновской области Сергея Морозова по собственному желанию. Морозов объяснил свой уход тем, что решил баллотироваться в депутаты Госдумы на выборах в 2021 году. Временно исполняющим обязанности руководителя региона стал сенатор Алексей Русских.

"В соответствии со статьей 10 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ" плановые выборы губернатора Ульяновской области должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года", - сказал Шевченко.

В случае отставки главы региона по собственному желанию решение о досрочном прекращении его полномочий принимается президентом РФ, после чего глава государства назначает временно исполняющего обязанности главы этого субъекта.

По состоянию на текущий момент в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний). Согласно законодательству, решение о назначении выборов главы субъекта РФ должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.