Биография губернатора Ульяновской области Сергея Морозова

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 апреля 2021 года губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в обращении к жителям региона заявил, что подал в отставку с поста руководителя региона. С соответствующей просьбой он обратился к президенту Владимиру Путину. Также губернатор сообщил, что намерен баллотироваться в Государственную думу на выборах в сентябре 2021 года.

Сергей Морозов возглавляет Ульяновскую область 16 лет (с 6 января 2005 года), что является абсолютным рекордом среди действующих российских губернаторов. Редакция ТАСС подготовила его биографию.

Сергей Иванович Морозов родился 6 сентября 1959 года в Ульяновске.

В 1987 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт (ныне Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина) по специальности "правоведение".

Кандидат экономических наук. В 2009 году в Санкт-Петербургском государственном университете сервиса и экономики защитил диссертацию на тему "Формирование стратегии социально-экономического развития региона".

В 1977-1980 годах проходил срочную службу на Тихоокеанском флоте.

После службы в армии вернулся в Ульяновскую область, работал слесарем, затем водителем в автотранспортном предприятии.

С 1981 года - в органах внутренних дел Ульяновской области: водитель патрульной машины, инспектор уголовного розыска районного отдела внутренних дел, руководитель спецподразделения Управления внутренних дел (УВД) области по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В 1995 году был назначен начальником УВД г. Димитровграда (Ульяновская область).

В 2000 году вышел в отставку в звании подполковника. Работал в Ульяновской областной коллегии адвокатов.

24 декабря 2000 года победил на выборах главы Димитровграда, получив 26,88% голосов избирателей. Его ближайший соперник, действующий мэр города Владимир Паршин, набрал 24,12%.

26 декабря 2004 года Сергей Морозов был избран главой администрации Ульяновской области. Баллотировался на пост главы области в порядке самовыдвижения, на выборах набрал 52,81% голосов избирателей. Второе место заняла депутат Госдумы Маргарита Баржанова (самовыдвижение; 20,61%). 6 января 2005 года Сергей Морозов официально вступил в должность главы региона.

С 2005 года - губернатор Ульяновской области (в связи с переименованием должности руководителя области).

28 марта 2006 года депутаты регионального заксобрания наделили Сергея Морозова полномочиями губернатора Ульяновской области по представлению президента Владимира Путина. За его кандидатуру проголосовал 21 из 27 присутствовавших на заседании депутатов. 8 апреля Сергей Морозов вступил в должность.

6 марта 2011 года он был вновь утвержден в должности руководителя региона по представлению главы государства Дмитрия Медведева (за - 25 депутатов заксобрания, против - четверо). 8 апреля того же года состоялась инаугурация губернатора. Одновременно Сергей Морозов возглавил правительство региона.

7 апреля 2016 года президент Владимир Путин назначил Сергея Морозова врио губернатора Ульяновской области в связи с истечением срока его полномочий.

18 сентября 2016 года он одержал победу на выборах губернатора Ульяновской области. За него проголосовали 54,33% избирателей (баллотировался от партии "Единая Россия"). Второе место занял кандидат от КПРФ, депутат областного парламента Алексей Куринный (25,46% ). 1 октября Сергей Морозов вступил в должность.

Член президиума политсовета ульяновского регионального отделения партии "Единая Россия". Региональный координатор партийного проекта "Локомотивы роста".

Сумма декларированного дохода за 2019 год составила 4 млн 127 тыс. рублей, супруги - 9 млн 88 тыс. рублей.

Подполковник милиции в отставке.

Награжден орденом Почета (2009).

Имеет медаль "За безупречную службу" III степени (1989), нагрудные знаки "Отличник милиции" (1986), "За отличную службу в МВД" (1993) и др.

Женат. Есть два сына и три дочери.